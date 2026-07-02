Viva Vivaldi, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Viva Vivaldi Dimanche 11 avril 2027, 17h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T18:40:00+02:00

Fin : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T18:40:00+02:00

Voix

Viva Vivaldi ! Un cri de ralliement en forme de clin d’oeil qui renferme la promesse d’une musique foisonnante et théâtrale, portée par Polifonia, une réunion d’artistes ancrés dans le territoire qui célèbre son 30e anniversaire. Un programme qui rassemble certains des plus grands tubes sacrés de Vivaldi, du langoureux Cum Dederit au célébrissime Gloria.

Programme

Antonio Vivaldi

Magnificat RV 610

Dixit Dominus RV 594

Cum dederit (extrait du Nisi Dominus RV 608)

Gloria RV 589

Credo RV 591

Production Polifonia Éliane Lavail

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700370-viva-vivaldi »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-viva-vivaldi-87901 »}]

Ensemble Vocal d’Aquitaine| Chœur Symphonique| Orchestre Aquitaine-Hauts-de-Garonne| Damien Sardet Voix