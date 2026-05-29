VivaTech 2026 investit les Champs-Elysées gratuitement en juin L’Avenue des Champs-Elysées Paris

SUR LES PAVÉS LA TECH !

Le dimanche 14 juin 2026, de 12h00 à 18h00, dans le cadre de la piétonnisation des Champs-Élysées, VivaTech et le Comité Champs-Élysées transformeront l’Avenue en une immense vitrine des innovations qui vont changer notre futur.

Robots, véhicules du futur, intelligence artificielle, drones, expériences immersives, technologies spatiales… Venez découvrir gratuitement plus de 35 innovations au cœur de Paris !

Cet avant-goût de l’événement VivaTech (du 17 au 20 juin Porte de Versailles) permettra aux enfants comme aux adultes, aux curieux comme aux passionnés, de célébrer l’innovation mondiale au cœur de la capitale, sur son avenue la plus iconique.

VIVATECH : HUIT LETTRES MONUMENTALES SUR LES CHAMPS-ELYSÉES, HUIT THÉMATIQUES POUR VIVRE LE FUTUR

Le temps d’une journée, les visiteurs sont invités à découvrir gratuitement toutes les innovations, inventions et démonstrations abritées sous les huits lettres géantes du mot VivaTech comme huit escales thématiques assemblées sur la chaussée pour explorer les grandes transformations technologiques qui façonneront notre avenir.

Ville & mobilité, Impact & Planète, Santé & Bien-être, Robots & Espace, IA, mode d’emploi, Jobs & Formation, Culture, Sport & Divertissement, Agora… Chaque espace proposera des démonstrations exclusives et des dispositifs interactifs, afin de permettre à tous, quel que soit leur âge, de comprendre et d’appréhender concrètement les innovations qui transforment déjà notre quotidien.

Au fil du parcours, le public pourra, parmi d’autres innovations, découvrir une capsule stratosphérique permettant d’observer la Terre depuis la haute atmosphère, des véhicules solaires intégrant directement la recharge dans leur carrosserie, ou encore des drones nouvelle génération, capables d’inspecter ou de transporter des charges sans émission. La robotique et l’innovation au service de l’humain seront également largement représentées, avec des robots humanoïdes et compagnons capables d’interagir avec le public, ainsi que des exosquelettes pensés pour renforcer, réparer ou augmenter les capacités physiques humaines.

Au total, plus de 35 démonstrations d’innovations seront proposées gratuitement aux visiteurs, réparties tout au long du parcours et animées par des startups, des partenaires technologiques et des experts offrant une vision concrète, vivante et incarnée des technologies de demain.

À l’occasion de son dixième anniversaire, VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech, prend ses quartiers sur « la plus belle avenue du monde » avec le Comité Champs-Élysées, pour en faire un parcours d’immersion technologique gratuit et ouvert à tous.

Le dimanche 14 juin 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

L’Avenue des Champs-Elysées 133, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

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