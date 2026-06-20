VivaTech ouvre ses portes au grand public ! Paris Expo – Porte de Versailles Paris samedi 20 juin 2026.

VivaTech fête ses 10 ans et passe en mode Festival !

Profitez des 70 000 m2 d’exposition et de conférences du plus grand événement d’innovation d’Europe ! Testez les technologies de demain, rencontrez la Next Gen d’entrepreneurs, donnez vie à vos projets.

Robots, IA, speakers inspirants, jobs, coaching et expériences immersives en famille : venez vivre le futur et tester les technologies de demain !

Et ne manquez surtout pas à 16h, la session « Pitcher le Paris 2050 » organisée par la Ville de Paris qui met en lumière les innovations qui façonneront la capitale de demain ! Soutenues par la Ville, 4 startups dévoilent des solutions déjà concrètes pour rendre la ville plus résiliente, plus inclusive et plus durable :

Mâche&Maché : des emballages comestibles riches en goût pour la vente à emporter

Roofscapes : des plateformes en bois exploitables pour couvrir les toits en zinc, pourvoyeurs de fortes chaleurs

Olva Medical : un outil essentiel face à l’augmentation des cas de fibrillation atriale

Vestaclim : une solution de refroidissement écologique pour les logements anciens

Samedi 20 juin, venez assister au festival VivaTech, LE plus grand événement d’innovation d’Europe et découvrez l’animation proposée par la Ville de Paris !

Le samedi 20 juin 2026

de 09h00 à 18h00

payant

Gratuit pour les moins de dix ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T09:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Paris Expo – Porte de Versailles 1 Place de la porte de Versailles 75015 Hall 7 Porte A2Paris

https://festival.vivatech.com/



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