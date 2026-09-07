Vive le Patois! Représentation donnée par « La Patoisant da Tro R’vères », Mairie, Remiremont

Informations pratiques

Vive le Patois! Représentation donnée par « La Patoisant da Tro R’vères » Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Vosges

Dans le Grand Salon de l’Hôtel-de-Ville de Remiremont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’association « La Patoisant da Tro R’vères » vous présentera notre patois des Vosges méridionales, à travers des chants et des histoires locales. Vous trouverez en vente leurs ouvrages, y compris le dernier né que vous pourrez leur faire dédicacer « Lâs Sautouères dé lè Castafiore » (Album de Tintin : les bijoux de la Castafiore).

Mairie 1 place Christian Poncelet, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est L’Hôtel de Ville de Remiremont, dans les Vosges, se distingue par son architecture singulière, mêlant élégance classique et histoire locale. Construit entre 1752 et 1756, sur les plans de Jean-Nicolas Jeannesson, architecte renommé de Nancy, l’édifice fut initialement conçu comme palais abbatial pour l’abbesse Anne-Charlotte de Lorraine. Il incarne l’influence de l’art lorrain du XVIIIᵉ siècle, avec sa façade symétrique, ses lignes sobres et ses éléments ornementaux raffinés.

En 1871, un incendie ravagea l’intérieur du bâtiment, entraînant une importante campagne de reconstruction. L’aménagement intérieur fut alors repensé, tout en conservant l’harmonie architecturale de l’ensemble. Aujourd’hui, l’Hôtel de Ville reste un repère patrimonial majeur dans le centre historique de Remiremont, à la fois symbole du passé monastique de la ville et témoin de son évolution civique.

L’association « La Patoisant da Tro R’vères » vous présentera notre patois des Vosges méridionales, à travers des chants et des histoires locales. Vous trouverez en vente leurs ouvrages, y compris le :…

©La Patoisant da Tro R’vères