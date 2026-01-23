Vivez les Journées européennes du Patrimoine, côté Climats Salle Vergnette de Lamotte Beaune

Informations pratiques

Beaune

Vivez les Journées européennes du Patrimoine, côté Climats

Salle Vergnette de Lamotte 6 Rue Vergnette de Lamotte Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de plonger autrement dans l’histoire et les paysages des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en poussant des portes habituellement fermées au grand public. Ce sera le cas cette année avec l’ouverture exceptionnelle de la salle Vergnette de Lamotte à Beaune et la participation à la journée Pierre d’avenir à la carrière de Comblanchien.

LE PROGRAMME DES CLIMATS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026

Ouverture exceptionnelle de la Salle Vergnette de Lamotte

L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne vous propose une plongée dans l’histoire viticole. Arrêt au XIXe siècle ! L’ancien hall d’honneur de la CCI vous révèle ses trésors datant de l’exposition universelle de Paris en 1889 une carte en relief du vignoble et le décor pensé à l’époque pour présenter les vins de Bourgogne à Paris. Admirez les bois sculptés, les blasons et devenez incollables sur les Climats d’aujourd’hui et leur inscription au Patrimoine mondial !

Lieu 6 rue Vergnette de Lamotte, 21200 Beaune

10h-13h / 14h-17h

Visite flash / Sans inscription / Gratuit

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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026

Pierre d’avenir, à la découverte de la pierre de Comblanchien !

Les carrières sont des lieux d’interprétation à ciel ouvert originaux pour découvrir la géologie des sols et sous-sols. Ils révèlent aussi des savoir-faire anciens ou plus contemporains intimement liés à l’histoire des Climats. A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle usine, l’entreprise SETP ouvre ses portes au grand public pour partager une visite guidée de la carrière (démonstrations de machines, découverte des techniques d’extraction et de transformation de la pierre). Notre association y proposera un atelier ludique autour de la Côte des pierres et de son interaction avec le patrimoine et le vignoble des Climats.

Lieu Chemin des Essarts, 21700 Comblanchien

3 créneaux 10h-12h / 12h-14h / 14h-16h

Sur inscription / Gratuit

Renseignements https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/24474167_a-la-decouverte-de-la-pierre-de-comblanchien-vite-guidee-de-la-carriere-et-de-ses-usines

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Ne manquez également la programmation de la Cité des Climats et des vins de Bourgogne de Beaune.

Profitez de deux jours de visite enrichie à prix réduit un livret jeux pour les 6-10 ans, des visites guidées flash thématiques de 15min, une balade photo inédite, des quizz, des dégustations…

Une manière originale et passionnante de (re)découvrir la Cité.

Lieu 21 Av. Charles de Gaulle, 21200 Beaune

10h 19h / Entrée à prix réduit

Renseignements https://www.citeclimatsvins-bourgogne.com/ .

Salle Vergnette de Lamotte 6 Rue Vergnette de Lamotte Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenement@climats-bourgogne.com

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English : Vivez les Journées européennes du Patrimoine, côté Climats

L’événement Vivez les Journées européennes du Patrimoine, côté Climats Beaune a été mis à jour le 2026-07-30 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne