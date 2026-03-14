Hommager Michel Legrand, c’est puiser dans 70 ans de titres, de tubes et de chansons cultes, 70 ans de mémoire collective. 70 ans de cinéma aussi. Faut-il le rappeler Michel Legrand a obtenu trois Oscars pour des musiques de films (L’Affaire Thomas Crown de N. Jewison, Un été 42 de R. Mulligan et Yentl de Barbra Streisand).

Quel plaisir de vous convier, grâce au projet de Viviane Ginapé, à cette soirée placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion : « Le Jazz de Legrand », un hommage vibrant à l’univers raffiné de Michel Legrand. Avec un invité de talent, le pianiste Benoît de Mesmay, dont la sensibilité et la virtuosité sauront faire revivre les plus belles mélodies entre jazz, cinéma et poésie, sublimée par la voix de Viviane Ginapé, apportant chaleur, émotion et élégance à ce moment de partage musical.

Un hommage vibrant à l’univers raffiné de Michel Legrand rendu par Viviane Ginapé avec un invité de talent : le pianiste Benoît de Mesmay.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 20h15

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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