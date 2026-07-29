Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Vocation Cie l’Œil de Pénélope

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Une plongée au coeur des monastères catholiques de femmes

Il y a longtemps que Solène Cerutti voulait s’intéresser aux moniales. La question n’est pas religieuse. Solène commence son immersion en posant la question du corps. Quel rapport ont-elles à leur corps ? L’autre question tourne autour de la sororité. Ont-elles fait le choix du monastère pour vivre sans homme ?

La seule réponse est la foi. Le Seigneur les a guidées. Elles n’ont pas épousé la carrière de sœur, c’est Dieu qui avait ce projet pour elles. Quelque chose unit Solène et ces femmes, et si ce n’est pas Dieu, il faut chercher ce que c’est.

En coréalisation avec l’OARA

Tout Public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Vocation Cie l’Œil de Pénélope

L’événement Vocation Cie l’Œil de Pénélope Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre