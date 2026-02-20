Vogue de Saillans Saillans
lundi 24 août 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Vogue de Saillans
Centre village Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
14h concours de boules lyonnaises à Tourtoiron et Jeux pour les enfants rue Raoul Lambert, organisés par le Café des Sports. Fête foraine, manèges, attractions…
.
Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52
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English :
2:00 p.m.: Lyon-style boules tournament at %E0 Tourtoiron and games for children on Raoul Lambert Street, organized by the Caf%E9 des Sports. Carnival, rides, attractions?
L’événement Vogue de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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