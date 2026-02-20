Informations pratiques

Saillans

Vogue de Saillans

Centre village Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

14h concours de boules lyonnaises à Tourtoiron et Jeux pour les enfants rue Raoul Lambert, organisés par le Café des Sports. Fête foraine, manèges, attractions…

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Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52

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English :

2:00 p.m.: Lyon-style boules tournament at %E0 Tourtoiron and games for children on Raoul Lambert Street, organized by the Caf%E9 des Sports. Carnival, rides, attractions?

L’événement Vogue de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme