Voice Noise Châteauroux

Comment chorégraphier une invisibilité, celle de la voix des femmes ? Jan Martens a recensé des centaines de voix pour conserver treize chansons. S’éloignant des formes larges, il innove avec cette pièce singulière et joyeuse pour six interprètes dans un portrait fragmenté du lien danse-musique.

Chacune et chacun a trouvé le geste juste, celui qui semblait convenir pour incarner ces titres. Et c’est en grande partie dans le haut du corps que tout se joue, quand les bras s’étirent ou se replient et que le buste se penche. Au fil du temps qui s’égrène, une structure apparaît, multiple autant que disparate. Des gestes en canon qui se décalent, des diagonales qui avortent, des mouvements de bras qui dessinent des lignes géométriques dans les airs, le vocabulaire de Martens se veut multiple.

Le chorégraphe anversois cherche dans cette nouvelle création le détail et la subtilité, la grâce et l’élégance. Il confirme qu’il est un artiste exigeant et indispensable. .

English :

How do you choreograph the invisibility of women’s voices? Jan Martens has collected hundreds of voices to preserve thirteen songs. Moving away from large-scale forms, he innovates with this singular, joyful piece for six performers, in a fragmented portrait of the dance-music link.

German :

Wie choreografiert man eine Unsichtbarkeit, nämlich die der Frauenstimme? Jan Martens hat Hunderte von Stimmen gezählt, um dreizehn Lieder zu bewahren. Abseits der breiten Formen geht er mit diesem einzigartigen und fröhlichen Stück für sechs Darsteller neue Wege in einem fragmentierten Porträt der

Italiano :

Come si coreografa l’invisibilità delle voci femminili? Jan Martens ha raccolto centinaia di voci per conservare tredici canzoni. Allontanandosi da forme su larga scala, apre un nuovo terreno con questo pezzo singolare e gioioso per sei interpreti in un ritratto frammentato del legame danza-musica.

Espanol :

¿Cómo se coreografía la invisibilidad de las voces femeninas? Jan Martens ha recopilado cientos de voces para conservar trece canciones. Alejándose de las formas a gran escala, abre nuevos caminos con esta pieza singular y alegre para seis intérpretes en un retrato fragmentado del vínculo danza-músi

