Voir Tahiti. Premières photographies 1859-1870 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris

Informations pratiques

En 2023, le musée a acquis un ensemble exceptionnel de photographies, premières images réalisées en Polynésie françaises entre 1859 et 1870. Elles sont l’œuvre de deux officiers de marine, Gustave Viaud et Paul Émile Miot, dont les approches complémentaires offrent un témoignage rare sur un territoire encore très peu photographié à l’époque.

Les négatifs sur papier de Gustave Viaud, produits entre 1859 et 1862, constituent un corpus inédit, longtemps conservé dans la famille Loti Viaud puis par un collectionneur privé. Frère aîné de Pierre Loti, Viaud joue un rôle majeur dans la naissance du goût de l’écrivain pour l’ailleurs, mais il est aussi un pionnier discret de la photographie. Installé à Tahiti comme chirurgien de marine, il expérimente rapidement ce nouveau médium. Ses images, entre paysages maîtrisés, scènes topographiques familières et effets subtils du vent sur la végétation, révèlent un véritable sens de la composition. Il réalise également en 1859 un portrait remarquable de Teriimaevarua II, reine de Bora Bora.

Dix ans plus tard, Paul Émile Miot, officier déjà reconnu comme photographe accompli, séjourne à Tahiti et aux Marquises. Utilisant le négatif sur verre au collodion, il capture côtes, paysages et visages de la société polynésienne, notamment la famille royale. Son regard précis, presque moderne, confère à ses compositions une force singulière.

Réunies, ces deux séries composent un matériau visuel saisissant, antérieur au développement massif de la photographie dans ces archipels. L’exposition propose de mettre en avant la beauté graphique des négatifs, tout en présentant agrandissements, positifs et tirages anciens. Les images de Viaud restées presque totalement inédites, et celles de Miot, jamais montrées dans une exposition dédiée jusqu’ici, dialoguent pour la première fois dans un même parcours.

Deux regards, une décennie d’écart : les tout premiers clichés de la Polynésie française ressurgissent, signés d’un chirurgien de marine méconnu et d’un photographe déjà reconnu. Une redécouverte photographique inédite au musée

Du mardi 29 septembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

jeudi

de 10h30 à 19h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T13:30:00+02:00

fin : 2027-01-31T20:00:00+01:00

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Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris



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