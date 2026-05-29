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Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris

Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris

Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Théâtre de Plein air du Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p></p>

L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la
Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale
Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de chants
populaires qui racontent l’Italie dans une ambiance conviviale et festive.
Un rendez-vous pour chanter, sourire et célébrer
la fête de la Musique… à l’italienne.

Vi aspettiamo numerosi come sempre !

Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris pour la Fête de la Musique.
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Théâtre de Plein air du Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 Métro: Place d’ItalieParis
https://choralecanzonette.fr/ canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97


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