Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris
Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris dimanche 21 juin 2026.
L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la
Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale
Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de chants
populaires qui racontent l’Italie dans une ambiance conviviale et festive.
Un rendez-vous pour chanter, sourire et célébrer
la fête de la Musique… à l’italienne.
Vi aspettiamo numerosi come sempre !
Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris pour la Fête de la Musique.
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00
Théâtre de Plein air du Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 Métro: Place d’ItalieParis
https://choralecanzonette.fr/ canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97
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