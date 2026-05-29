Voix de femmes d’Italie Théâtre de Plein air du Parc de Choisy Paris

L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la

Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale

Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de chants

populaires qui racontent l’Italie dans une ambiance conviviale et festive.

Un rendez-vous pour chanter, sourire et célébrer

la fête de la Musique… à l’italienne.

Vi aspettiamo numerosi come sempre !

Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris pour la Fête de la Musique.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Théâtre de Plein air du Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 Métro: Place d’ItalieParis

https://choralecanzonette.fr/ canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97



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