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Voix du monde Nomades BP 47 Portes-lès-Valence

Voix du monde Nomades BP 47 Portes-lès-Valence samedi 12 décembre 2026.

Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
22 22 22 Tarif réduit Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d'emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Portes-lès-Valence

Voix du monde Nomades

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :
2026-12-12

L’une porte dans sa voix la beauté des îles grecques et la légèreté du vent ; l’autre prend racine dans les montagnes de Kabylie ; la troisième a fait un long voyage, de l’Arménie à la France, en passant par la Russie.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

One carries in her voice the beauty of Greek melodies and the lightness of the wind; the other has its roots in the mountains of Kabylie; the third has traveled a long way, from Armenia to France, via Russia.

L’événement Voix du monde Nomades Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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