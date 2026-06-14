Voix-sur-Berges : on y sera, et vous ? Lieu F Paris dimanche 28 juin 2026.

Retrouvons-nous le dimanche 28 juin à 16h au lieu F 127 quai de Valmy à Paris.

Le rendez-vous annuel qui permet aux chorales de se rencontrer le long du canal Saint-Martin revient ! Et nous aussi…

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h00 à 16h40

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T19:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T16:40:00+02:00

Lieu F 127, quai de Valmy 75010 Paris

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