Voix-sur-Berges : on y sera, et vous ? Lieu F Paris
Voix-sur-Berges : on y sera, et vous ? Lieu F Paris dimanche 28 juin 2026.
Retrouvons-nous le dimanche 28 juin à 16h au lieu F 127 quai de Valmy à Paris.
Le rendez-vous annuel qui permet aux chorales de se rencontrer le long du canal Saint-Martin revient ! Et nous aussi…
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 16h40
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T19:40:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T16:40:00+02:00
Lieu F 127, quai de Valmy 75010 Paris
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