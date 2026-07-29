Vol au-dessus d’un nid de coucou | Séance en plein air Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Vol au-dessus d’un nid de coucou | Séance en plein air

Mardi 15 septembre 2026 Horaires de représentation de 21h15 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Projection en version restaurée présentée par l’équipe du cinéma, dans le cadre du Festival Play It Again ! et des 50 ans du film

Séance précédée du court-métrage Regarde les danser de l’école MoPA

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).

De Milos Forman

Avec Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield

Interdit -12 ans



Synopsis

À l’automne 1963, un vétéran de la guerre de Corée est accusé d’un crime. Pour échapper à la prison, il simule la folie et se fait admettre dans un hôpital psychiatrique, où il déclenche une révolution des patients maltraités contre la tyrannie des infirmières.



Adapté du best-seller éponyme de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou décrit les traitements infligés aux patients dans les années 1960 médicaments surdosés, douches glacées, électrochocs ou encore lobotomie. Mais ce pamphlet contre le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques questionne aussi le sens de la révolte pourquoi doit-on résister ? Jusqu’où peut-on s’opposer ? Où se situe la frontière entre l’héroïsme et la folie ? D’un côté, convaincue de faire le bien, l’infirmière Ratched applique les règles aveuglément et infantilise ses patients. De l’autre, McMurphy se bat pour leur rendre leur dignité, quitte à défier les lois d’un système répressif et inhumain.



Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario adapté | Oscars 1976 .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Screening of the restored version presented by the cinema team, as part of the Play It Again! Festival and the film’s 50th anniversary.

The screening will be preceded by the short film *Regarde les danser* from the MoPA school.

Open-air screening at Croisière (63 Bd Émile Combes).

L’événement Vol au-dessus d’un nid de coucou | Séance en plein air Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles