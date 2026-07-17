VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU | Séance en plein air, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU | Séance en plein air Mardi 15 septembre, 21h15 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T21:15:00+02:00 – 2026-09-16T00:15:00+02:00

Fin : 2026-09-15T21:15:00+02:00 – 2026-09-16T00:15:00+02:00

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU | Séance en plein air

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plein air