Vol au-dessus d’un nid de coucou, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
dimanche 20 septembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Vol au-dessus d’un nid de coucou Dimanche 20 septembre, 13h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:43:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:43:00+02:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=L3JJQ »}]
Play it again ! – Randle P. McMurphy se fait interner pour échapper à la prison. Il va être touché par la détresse et la solitude des patients. Très rapidement, il comprend que l’infirmière en chef…
À voir aussi à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence)
- La maison des femmes, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne 20 août 2026
- Le Dernier Empereur, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne 23 août 2026
- La grève, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne 27 août 2026
- Le Monde à l’envers, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne 29 août 2026
- 30è Raid de la Vallée de la Blanche Seyne 5 septembre 2026