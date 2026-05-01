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Volley Ball Saint-Quentin reçoit Rennes Saint-Quentin

Volley Ball Saint-Quentin reçoit Rennes Saint-Quentin vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Avenue de Remicourt

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Quentin

Volley Ball Saint-Quentin reçoit Rennes

Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Saint-Quentin reçoit Rennes pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 15 mai 2026 à 19h30.

Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.

Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.
Saint-Quentin reçoit Rennes pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 15 mai 2026 à 19h30.

Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.

Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.   .

Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93  communication@saintquentin-volley.fr

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English :

Saint-Quentin hosts Rennes for a men’s B league volleyball match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday May 15, 2026 at 7:30pm.

Price: 7? online, 8? on site.
Reduced rate: 5?, free for children under 12.

Refreshment bar and snacks.
Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.

L’événement Volley Ball Saint-Quentin reçoit Rennes Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois

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