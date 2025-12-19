Volley tournoi sur herbe Allassac
Volley tournoi sur herbe Allassac samedi 13 juin 2026.
Allassac
Volley tournoi sur herbe
garavet Allassac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Volley Club Allassac vous donne rendez-vous pour un grand tournoi sur herbe mixte dans un cadre naturel exceptionnel !
Samedi 13 juin 2026
Site de Garavet Rives de Vézère
À partir de 13h30
Deux formats au choix
– 4×4 mixte
– 6×6 mixte
Tarifs
• 5€ joueur (6×6)
• 8€ joueur (4×4)
Places limitées inscriptions au 07 83 21 45 79.
Restauration et buvette sur place.
Que vous soyez compétiteur ou amateur, venez partager un moment fun et sportif au bord de l’eau !
N’hésitez pas à constituer vos équipes et à vous inscrire rapidement ! .
garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 21 45 79
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English : Volley tournoi sur herbe
L’événement Volley tournoi sur herbe Allassac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme
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