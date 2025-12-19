Allassac

Volley tournoi sur herbe

garavet Allassac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Volley Club Allassac vous donne rendez-vous pour un grand tournoi sur herbe mixte dans un cadre naturel exceptionnel !

Samedi 13 juin 2026

Site de Garavet Rives de Vézère

À partir de 13h30

Deux formats au choix

– 4×4 mixte

– 6×6 mixte

Tarifs

• 5€ joueur (6×6)

• 8€ joueur (4×4)

Places limitées inscriptions au 07 83 21 45 79.

Restauration et buvette sur place.

Que vous soyez compétiteur ou amateur, venez partager un moment fun et sportif au bord de l’eau !

N’hésitez pas à constituer vos équipes et à vous inscrire rapidement ! .

garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 21 45 79

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English : Volley tournoi sur herbe

L’événement Volley tournoi sur herbe Allassac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme