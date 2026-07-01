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VOLO + IAROSS, Le SAX, Achères

vendredi 30 avril 2027 · Le SAX · Achères

VOLO + IAROSS, Le SAX, Achères

Informations pratiques

Début
vendredi 30 avril 2027
Fin
vendredi 30 avril 2027
Lieu
Le SAX
Adresse
2 Rue des Champs 78260
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines
Tarif
Tarif Paillettes : 8 > 17 €

VOLO + IAROSS Vendredi 30 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T23:30:00+02:00

Deux façons de raconter le monde. Une même envie de vous faire vibrer. D’un côté, Volo et ses chansons tendres, drôles et profondément humaines. De l’autre, iAROSS, sa poésie à fleur de peau et ses envolées rock habitées. Ensemble, ils composent une soirée où les mots comptent autant que les mélodies. Des chansons qui font sourire, réfléchir, frissonner parfois. Un co-plateau rare entre deux artistes qui n’ont jamais cessé de croire au pouvoir des textes et des émotions partagées. De celles qui restent en tête bien après le dernier rappel.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/volo-iaross »}]
Volo + Iaross Chanson

DR

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