VOLODIA + MAXXO, Le SAX, Achères
samedi 5 décembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
VOLODIA + MAXXO Samedi 5 décembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 8 > 17 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:30:00+01:00
reggae, rap et chanson avec une simplicité désarmante. Entre textes introspectifs, énergie communicative et mélodies taillées pour le live, le duo embarque le public dans une soirée aussi chaleureuse qu’explosive. Préparez-vous à ressortir du SAX avec des refrains plein la tête et une irrépressible envie de refaire le monde.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/volodia-meets-maxxo »}]
Volodia + Maxxo Reggea
DR
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