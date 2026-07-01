VOLODIA + MAXXO, Le SAX, Achères

Informations pratiques

VOLODIA + MAXXO Samedi 5 décembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:30:00+01:00

reggae, rap et chanson avec une simplicité désarmante. Entre textes introspectifs, énergie communicative et mélodies taillées pour le live, le duo embarque le public dans une soirée aussi chaleureuse qu’explosive. Préparez-vous à ressortir du SAX avec des refrains plein la tête et une irrépressible envie de refaire le monde.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/volodia-meets-maxxo »}]

Volodia + Maxxo Reggea

DR