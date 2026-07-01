VOLODIA MEETS MAXXO, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

VOLODIA MEETS MAXXO Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T23:00:00+01:00

Les deux étoiles montantes du reggae francophone réunies sur scène.

Entre Maxxo et Volodia, c’est d’abord une histoire de reggae puis une histoire d’amitié, qui a abouti au single « Me Na Lie », récemment sorti.

Cette amitié, pleine de soleil et de good vibes, ils ont choisi de la faire perdurer à travers une tournée commune. Les voilà donc sur les routes pour une série de concerts dans lesquels, accompagnés d’un backing band, ils joueront leurs morceaux respectifs, des nouveautés et réservent quelques surprises. De quoi ravir les fans !

—————————-

Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.

En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

——————————-

*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musiques actuelles // Reggae

DR