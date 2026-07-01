VOLODIA MEETS MAXXO, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
jeudi 21 janvier 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
VOLODIA MEETS MAXXO Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais
Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T23:00:00+01:00
Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T23:00:00+01:00
Les deux étoiles montantes du reggae francophone réunies sur scène.
Entre Maxxo et Volodia, c’est d’abord une histoire de reggae puis une histoire d’amitié, qui a abouti au single « Me Na Lie », récemment sorti.
Cette amitié, pleine de soleil et de good vibes, ils ont choisi de la faire perdurer à travers une tournée commune. Les voilà donc sur les routes pour une série de concerts dans lesquels, accompagnés d’un backing band, ils joueront leurs morceaux respectifs, des nouveautés et réservent quelques surprises. De quoi ravir les fans !
—————————-
Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.
En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
——————————-
*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Musiques actuelles // Reggae
DR
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Les visites guidées de L’Ecole Musée Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Nausicaá, Centre National De La Mer, Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les 20 Gagnants des 200 ans Salon d’Actualité Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- Les Visites guidées Les Mardis Boulogne, une ville nouvelle après guerre Boulogne-sur-Mer 7 juillet 2026