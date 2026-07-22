Vols découverte en parapente et deltaplane à Airvault Airvault
samedi 15 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Vols découverte en parapente et deltaplane à Airvault
Rue du Lavoir Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-15
Envolez-vous et vivez des sensations uniques ! Calci-Aire vous propose des baptêmes de l’air en biplace pour admirer la région vue du ciel, du samedi 15 au dimanche 30 août. Prolongez ensuite ce moment d’évasion autour d’un repas convivial proposé sur place. Réservez-votre créneau ! Les tarifs et les horaires vous seront communiqués lors de votre réservation. Informations et réservation au 06 70 55 92 07. .
Rue du Lavoir Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 92 07
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English : Vols découverte en parapente et deltaplane à Airvault
L’événement Vols découverte en parapente et deltaplane à Airvault Airvault a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet
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