Volutaris – Stage de chant lyrique – 3 jours Salle Yves Mayeuc Rennes 26 – 28 août Ille-et-Vilaine

Stage de chant lyrique

**Lieu** – Rennes – 2 rue Saint Yves

**Du mercredi 26 au vendredi 28 Août 2026 – 10h à 17h30**

Le stage est à destination des chanteurs solistes, ouvert aux duos (constitués ou non).

Durant trois jours, vous bénéficierez d’un cours individuel de chant de 40 minutes, avec la participation active des autres stagiaires. Le travail portera sur la technique vocale et l’interprétation

Le stage est ouvert aux chanteurs de plus de 18 ans ayant au moins une année de cours de chant à leur actif. Vous viendrez avec votre répertoire, soit 2 chants dont un connu par cœur.

La journée commencera par un échauffement collectif.

Au cours de la journée un temps de travail collectif axé sur le théâtre et l’expression sera également organisé.

Le stage s’achèvera par une audition publique à 17h, le 28 Août.

Deux intervenantes seront présentes

**Aurélie Barbelin,** professeure de chant, cheffe de chœur et artiste lyrique,

Et **Florence Spire,** pianiste accompagnatrice et cheffe de chant.

Les auditeurs libres (à partir de 18 ans) sont acceptés en observateurs simples.

Inscriptions sur [https://volutaris.fr](https://volutaris.fr)

Contact : volutaris @gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T17:30:00.000+02:00

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Salle Yves Mayeuc 2 rue Saint Yves – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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