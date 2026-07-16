Volutaris – Stage de chant lyrique – 3 jours, Salle Yves Mayeuc, Rennes

Informations pratiques

Volutaris – Stage de chant lyrique – 3 jours 26 – 28 août Salle Yves Mayeuc Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Lieu – Rennes – 2 rue Saint Yves

Du mercredi 26 au vendredi 28 Août 2026 – 10h à 17h30

Le stage est à destination des chanteurs solistes, ouvert aux duos (constitués ou non).

Durant trois jours, vous bénéficierez d’un cours individuel de chant de 40 minutes, avec la participation active des autres stagiaires. Le travail portera sur la technique vocale et l’interprétation

Le stage est ouvert aux chanteurs de plus de 18 ans ayant au moins une année de cours de chant à leur actif. Vous viendrez avec votre répertoire, soit 2 chants dont un connu par cœur.

La journée commencera par un échauffement collectif.

Au cours de la journée un temps de travail collectif axé sur le théâtre et l’expression sera également organisé.

Le stage s’achèvera par une audition publique à 17h, le 28 Août.

Deux intervenantes seront présentes

Aurélie Barbelin, professeure de chant, cheffe de chœur et artiste lyrique,

Et Florence Spire, pianiste accompagnatrice et cheffe de chant.

Les auditeurs libres (à partir de 18 ans) sont acceptés en observateurs simples.

Inscriptions sur https://volutaris.fr

Contact : volutaris @gmail.com

Salle Yves Mayeuc 2 rue Saint Yves – Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://volutaris.fr »}] https://volutaris.fr

Stage de chant lyrique

Rémy CRUNEL