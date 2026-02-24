Volvic Volcanic Experience Parc de la Source Volvic

Volvic Volcanic Experience

Parc de la Source 5 rue des Sources Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 8.5 – 8.5 – 11 EUR

Tarif enfant (-12 ans) Repas concert

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

2026-05-13

Imaginez une expérience hors du temps, à la découverte d’un territoire exceptionnel, façonné par les volcans, la pierre et l’eau. Imaginez trois jours d’émerveillement et de convivialité à la rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur région.

Parc de la Source 5 rue des Sources Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 07 30 72 contact@volvic-vvx.com

English :

Imagine a timeless experience, discovering an exceptional region shaped by volcanoes, stone and water. Imagine three days of wonder and conviviality, meeting men and women who love their region.

