VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS vendredi 12 juin 2026.
Premiers extraits:
« Pas de raison qu’on se pâme »,
« Bye bye » et
« J’aimais mieux »,
Disponibles sur toutes les plateformes.
En duo avec son bassiste Serge Dejazz, VooVanT (guitare acoustique, chant) présente les chansons de son premier EP, Entrebleu, folk blues à la française, un zeste de pop, une pincée jazzy.
C’est l’histoire d’amours qui commencent mal, qui n’en finissent pas ou qui n’ont jamais commencé.
Où « je t’aime » rime avec « bye bye ».
Où l’on rêve une vie nature, dans le même village, sans aucune affaire, mais avec la manière.
Et comment ça finit ? Devinez quoi …
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu.
Le vendredi 12 juin 2026
de 12h00 à 13h20
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T16:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T12:00:00+02:00_2026-06-12T13:20:00+02:00
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
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