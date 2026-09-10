Vos mots, notre histoire, Musée des Avelines, Saint-Cloud

Informations pratiques

Vos mots, notre histoire 19 et 20 septembre Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Après avoir visité le parcours permanent, vous pouvez concevoir le cartel de votre œuvre préféré : dessiné, décalé, poétique, humoristique, toutes les formes sont possibles. Ces cartels seront ensuite exposés en salle

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Après avoir visité le parcours permanent, vous pouvez concevoir le cartel de votre œuvre préféré : dessiné, décalé, poétique, humoristique, toutes les formes sont possibles. Ces cartels seront en…

©Benjamin Charlery