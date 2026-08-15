Votre voix, votre histoire Chassignolles
samedi 15 août 2026 · Chassignolles
Informations pratiques
Chassignolles
Votre voix, votre histoire
Maison des traditions Chassignolles Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 17:30:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22
Votre Voix, votre histoire…Familles
Devenez le temps d’un après-midi un médiateur du musée. Choisissez un objet dans le musée, écrivez est racontez dans son histoire. Vous repartirez avec l’enregistrement audio sous forme de QR code.
Réservation auprès de Sébastien
Tarif 5 € 5 .
Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 21 79 56 maison-traditions@wanadoo.fr
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English :
Your Voice, Your Story…
L’événement Votre voix, votre histoire Chassignolles a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de George Sand
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