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AGENDA · Chassignolles

Votre voix, votre histoire Chassignolles

samedi 15 août 2026 · Chassignolles

Votre voix, votre histoire Chassignolles

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Maison des traditions
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chassignolles

Votre voix, votre histoire

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22

Votre Voix, votre histoire…Familles
Devenez le temps d’un après-midi un médiateur du musée. Choisissez un objet dans le musée, écrivez est racontez dans son histoire. Vous repartirez avec l’enregistrement audio sous forme de QR code.

Réservation auprès de Sébastien

Tarif 5 € 5  .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 21 79 56  maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Your Voice, Your Story…

L’événement Votre voix, votre histoire Chassignolles a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de George Sand

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