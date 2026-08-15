Informations pratiques

Chassignolles

Votre voix, votre histoire

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-22

Votre Voix, votre histoire…Familles

Devenez le temps d’un après-midi un médiateur du musée. Choisissez un objet dans le musée, écrivez est racontez dans son histoire. Vous repartirez avec l’enregistrement audio sous forme de QR code.

Réservation auprès de Sébastien

Tarif 5 € 5 .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 21 79 56 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Your Voice, Your Story…

L’événement Votre voix, votre histoire Chassignolles a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de George Sand