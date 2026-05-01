Saint-Marcel-lès-Valence

Vous avez dit castor ? Fête de la nature

RDV de covoiturage à la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Visite d’une zone humide récemment réhabilitée avec barrage type castor, constat du retour d’une faune spécifique.



Animation proposée en amont de la foire gourmande bio locale et éco-responsable qui se tient le dimanche 24 mai à Saint-Marcel-lès-Valence.

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RDV de covoiturage à la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 67 34 76 contact@croquonsnature.org

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English :

Visit a recently rehabilitated wetland with a beaver dam, and observe the return of a specific fauna.



The event is part of the local organic and eco-responsible gourmet fair taking place on Sunday May 24 in Saint-Marcel-lès-Valence.

L’événement Vous avez dit castor ? Fête de la nature Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme