Vous avez dit castor ? Fête de la nature Saint-Marcel-lès-Valence
Vous avez dit castor ? Fête de la nature Saint-Marcel-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Vous avez dit castor ? Fête de la nature
RDV de covoiturage à la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Visite d’une zone humide récemment réhabilitée avec barrage type castor, constat du retour d’une faune spécifique.
Animation proposée en amont de la foire gourmande bio locale et éco-responsable qui se tient le dimanche 24 mai à Saint-Marcel-lès-Valence.
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RDV de covoiturage à la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 67 34 76 contact@croquonsnature.org
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English :
Visit a recently rehabilitated wetland with a beaver dam, and observe the return of a specific fauna.
The event is part of the local organic and eco-responsible gourmet fair taking place on Sunday May 24 in Saint-Marcel-lès-Valence.
L’événement Vous avez dit castor ? Fête de la nature Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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