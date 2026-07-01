UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Versailles

Vous avez dit kami ?, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse · Versailles

Vous avez dit kami ?, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse
Adresse
3, avenue de Paris - 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Sur inscription

Vous avez dit kami ? Samedi 26 septembre, 11h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 88 »}]
Lectures animées dans un petit théâtre de bois japonais. De 4 à 9 ans.

À voir aussi à Versailles (Yvelines)