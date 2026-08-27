Informations pratiques

Chatel-Chéhéry

Vous dansez ?

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Avec fantaisie, strass et décibels, Vous dansez ? est un bal à mi-chemin entre le cours de danse et la communion dansante.L’occasion de danser ensemble, de partager nos regards, nos cellules joyeuses, et nos phéromones… Accompagnée par DJ Clotilde Jeansen aux platines, Marinette Dozeville vous guidera avec la complicité d’ambassadeur.rice.s ardennais.e.s ! Cie Marinette DozevilleCréation 2021 pour le festival C’est pas luxe ! Durée 1h30 Dès 6ans

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

With whimsy, rhinestones, and decibels, “Vous dansez?” is a dance party—somewhere between a dance class and a dancing celebration. It’s an opportunity to dance together, to share our glances, our joyful energy, and our pheromones… Accompanied by DJ Clotilde Jeansen on the turntables, Marinette Dozeville will guide you with the help of ambassadors from the Ardennes! Marinette Dozeville Company | Created in 2021 for the C’est pas luxe! festival | Running time: 1 hour 30 minutes | Ages 6 and up

L’événement Vous dansez ? Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme