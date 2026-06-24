VOUS ÊTES ICI | ÉDITH AMSELLEM CIE ERD’O Sète
vendredi 16 octobre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
VOUS ÊTES ICI | ÉDITH AMSELLEM CIE ERD’O
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Ce show mêlant théâtre, danse et musique donne à voir l’envers du décor. Sur la scène, une Maîtresse de Cérémonie, un danseur chorégraphe et une jeune actrice partagent avec le public leur vie d’artistes et y associent les équipes de la scène nationale, histoire de révéler quelques secrets du lieu. .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement VOUS ÊTES ICI | ÉDITH AMSELLEM CIE ERD’O Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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