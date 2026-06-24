Informations pratiques

Sète

VOUS ÊTES ICI | ÉDITH AMSELLEM CIE ERD’O

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Ce show mêlant théâtre, danse et musique donne à voir l’envers du décor. Sur la scène, une Maîtresse de Cérémonie, un danseur chorégraphe et une jeune actrice partagent avec le public leur vie d’artistes et y associent les équipes de la scène nationale, histoire de révéler quelques secrets du lieu. .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VOUS ÊTES ICI | ÉDITH AMSELLEM CIE ERD’O Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau