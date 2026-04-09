Vox Naturae Philharmonie de Paris Paris

Figure centrale de la musique contemporaine au Canada, Raymond Murray Schafer est reconnu pour son approche expérimentale de la composition ainsi que pour sa pensée écologique, dont témoigne notamment son livre Le Paysage sonore : le monde comme musique, paru en 1977. Le compositeur explique à propos de sa musique vocale qu’elle cherche à établir une relation spirituelle avec l’environnement. Les Magic Songs, notamment, visent à « restaurer des aspects de la nature qui ont été négligés ou anéantis par l’humanité ». L’Estonien Veljo Tormis, particulièrement prolifique dans le genre de la musique chorale, mêle d’anciennes traditions chamanistes finnoises à des références modernes dans son œuvre Raua needmine, qui questionne l’utilisation du fer naturel à des fins guerrières.

Distribution

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

Éric Oberdorff, mise en scène

Jean-Pierre Michel, lumières

Camille Pénager, costumes

Les « paysages sonores » de Raymond Murray Schafer et l’incantation chamanique Raua needmine de Veljo Tormis, servis par le chœur a cappella Les Métaboles et leur chef Léo Warynski.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 20h00 à 21h05

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T00:05:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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