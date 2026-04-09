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Vox Naturae Philharmonie de Paris Paris

Vox Naturae Philharmonie de Paris Paris

Vox Naturae Philharmonie de Paris Paris jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Figure centrale de la musique contemporaine au Canada, Raymond Murray Schafer est reconnu pour son approche expérimentale de la composition ainsi que pour sa pensée écologique, dont témoigne notamment son livre Le Paysage sonore : le monde comme musique, paru en 1977. Le compositeur explique à propos de sa musique vocale qu’elle cherche à établir une relation spirituelle avec l’environnement. Les Magic Songs, notamment, visent à « restaurer des aspects de la nature qui ont été négligés ou anéantis par l’humanité ». L’Estonien Veljo Tormis, particulièrement prolifique dans le genre de la musique chorale, mêle d’anciennes traditions chamanistes finnoises à des références modernes dans son œuvre Raua needmine, qui questionne l’utilisation du fer naturel à des fins guerrières.

Distribution

Les Métaboles
Léo Warynski, direction
Éric Oberdorff, mise en scène
Jean-Pierre Michel, lumières
Camille Pénager, costumes

Les « paysages sonores » de Raymond Murray Schafer et l’incantation chamanique Raua needmine de Veljo Tormis, servis par le chœur a cappella Les Métaboles et leur chef Léo Warynski.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h00 à 21h05
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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