Voyage au centre de la Terre Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Voyage au centre de la Terre

Dimanche 23 mai 2027 à partir de 16h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 16:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

Concert Voyage au centre de la terre à la Salle de l’Etoile.

En entrant dans la salle, le public, s’apprêtant à assister à la représentation, est transporté à la Royal Geographic Society de Londres nous sommes sur le point d’assister à une conférence animée par le Professeur Lidenbrock, qui expose son extraordinaire voyage… au centre de la Terre ! Musiciens et chef d’orchestre entrent en scène, prêts à prendre part à une aventure hors du commun ils sont les compagnons de voyage de l’explorateur.



Inspiré du roman de Jules Verne, ce spectacle est une expérience immersive mêlant à la fois musique, théâtre et cinéma. Au-delà de son intrigue fantastique, le roman de Jules Verne met en lumière la nécessité de repenser notre relation à la Planète et de trouver des solutions pour préserver notre maison commune pour les générations futures.



Prix du Public, des Élèves et Coup de coeur de l’Orchestre Victor Hugo du Concours International de Composition Jeune Public 2024. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

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English :

Journey to the Center of the Earth Concert at the Salle de l’Etoile.

L’événement Voyage au centre de la Terre Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence