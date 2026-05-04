Voyage aux frontières de l’Orient Eglise Saint Jean Paris
Voyage aux frontières de l’Orient Eglise Saint Jean Paris mardi 26 mai 2026.
avec Christophe Boulier (violon) et Kentaro Hamada (piano)
et la participation des élèves de chant lyrique Benjamin Mayenobe et Agnes Alibert
et des classes de chant choral de Ludivine Sanchez
Programme :
Aram Khatchaturian (arrangement Régis Boulier) : extraits du ballet « Gayaneh »
1) Introduction
2) Lesghinka
3) Shalako
4) Marche
5) Scène
6) Danse du Sabre
Edouard Bagdassarian (adaptation pour violon et piano par RB) : Rhapsodie
Alexandre Borodine (arrgt RB) : Danses Polovtsiennes
1) Chant des Prisonnières
2) Danse des jeunes Polovtsiens
3) Danse et Chant des Esclaves
4) Danse des Guerriers
5) Danse Finale
Miklos Rozsa : Petite Suite sur des Chants et Danses des paysans du nord de la Hongrie
Et d’autres surprises !
Le conservatoire Erik satie vous invite a partager un voyage musical aux frontières de l’Orient !
Le mardi 26 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00
Eglise Saint Jean 147 rue de Grenelle 75007 Paris
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