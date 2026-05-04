Voyage aux frontières de l’Orient Eglise Saint Jean Paris

avec Christophe Boulier (violon) et Kentaro Hamada (piano)

et la participation des élèves de chant lyrique Benjamin Mayenobe et Agnes Alibert

et des classes de chant choral de Ludivine Sanchez

Programme :

Aram Khatchaturian (arrangement Régis Boulier) : extraits du ballet « Gayaneh »

1) Introduction

2) Lesghinka

3) Shalako

4) Marche

5) Scène

6) Danse du Sabre

Edouard Bagdassarian (adaptation pour violon et piano par RB) : Rhapsodie

Alexandre Borodine (arrgt RB) : Danses Polovtsiennes

1) Chant des Prisonnières

2) Danse des jeunes Polovtsiens

3) Danse et Chant des Esclaves

4) Danse des Guerriers

5) Danse Finale

Miklos Rozsa : Petite Suite sur des Chants et Danses des paysans du nord de la Hongrie

Et d’autres surprises !

Le conservatoire Erik satie vous invite a partager un voyage musical aux frontières de l’Orient !

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00

Eglise Saint Jean 147 rue de Grenelle 75007 Paris

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