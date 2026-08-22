Informations pratiques

Sète

VOYAGE EN ABSURDIE

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-20

Voyage en absurdie allie humour, poésie et transformations visuelles, entraînant petits et grands dans un univers drôle, surprenant et plein d’imagination.

CIRQUE CARTONS MOUVEMENTÉS ET AUTRES CLOWNERIES A partir de 4 ans et sans limite d’âge (tout public)

L’avis du Théâtre de Poche : UN MONDE Où CARTONS ET CLOWNS FONT ÉCLORE LA FANTAISIE !

Voyage en absurdie allie humour, poésie et transformations visuelles, entraînant petits et grands dans un univers drôle, surprenant et plein d’imagination.

Une personne s’installe dans sa nouvelle maison et semble perdre la raison face à une montagne de cartons. Un univers onirique où elle se sent perdue : son monde est là, éparpillés, difficile à distinguer, encore plus difficile à (r)assembler ! Peu à peu, ce monde semble prendre vie…des créatures font leur apparition…elles n’ont pas de nom, elles sont indéterminables…sauf…Bobz !

Ce personnage naïf et maladroit organise, classe et gère la montagne de cartons qui encombre son espace et sa tête. Son regard fascine autant qu’il déroute mais une chose est certaine : personne ne peut y rester insensible ! .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

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English : VOYAGE EN ABSURDIE

Journey into Absurdity combines humor, poetry, and visual transformations, drawing readers of all ages into a world that is funny, surprising, and full of imagination.

L’événement VOYAGE EN ABSURDIE Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau