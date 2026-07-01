Voyage en famille au Grand Palais, Grand Palais, Paris

Informations pratiques

Voyage en famille au Grand Palais 19 et 20 septembre Grand Palais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Petite conférence en famille sur le Grand Palais

Le Grand Palais a été construit pour l’Exposition universelle de 1900 afin d’offrir un espace où présenter aussi bien des œuvres d’art que des inventions techniques. Les frises qui décorent les façades extérieures représentent de nombreux artistes des temps passés. Elles nous racontent la grande et la petite histoire de ce palais.

Grand Palais 17 avenue du Général-Eisenhower 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 01 40 13 48 00 https://grandpalais.fr https://www.facebook.com/GrandPalais.RMN;https://www.youtube.com/@GrandPalaisRmn;https://www.instagram.com/le_grand_palais/?hl=fr Emblème de l’institution GrandPalaisRmn qui en assure la gestion, le Grand Palais est un lieu de vie ouvert à tous, où la culture se célèbre sous toutes ses formes. Une programmation festive et inclusive y est proposée avec des expositions d’envergure internationale, des spectacles, des performances et des rencontres avec de grandes figures de la création contemporaine. La Rotonde du Palais de la découverte, la Place Centrale et le Salon Seine, en accès libre et gratuit, permettent de profiter du monument et offrent une nouvelle façon d’en redécouvrir l’architecture. Une attention particulière est portée à la jeunesse, avec des outils de visite adaptés et des espaces dédiés aux familles. Métro : Lignes 1 et 9 Franklin D. Roosevelt

Lignes 1 et 13 Champs Élysées Clemenceau

Bus : Lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93

Vélib : Avenue Franklin D. Roosevelt station n°8029

Avenue Dutuit station n°8001

RER : Ligne C Invalides

En voiture : Stationnement : Place de la Concorde, Rond-point des Champs-Elysées, Parc François-1er, Alma Georges-V, Champs-Elysées Lincoln, Matignon

Stationnement PMR : Cours la Reine, Place Clemenceau

Dépose minute PMR : Avenue Général Eisenhower

En car : Dépose minute : Avenue Franklin D. Roosevelt

Stationnement : Cours la Reine

Conférence en famille sur le Grand Palais

©grandpalais