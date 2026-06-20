Voyage extraordinaire à la Galerie de l’Évolution Grande galerie de l’évolution Paris

Cette visite est proposée à titre exceptionnel, et ne relève pas d’une programmation régulière.

Une mission : sauver le monde

Lila a une mission aussi secrète

qu’essentielle : remonter aux origines de l’évolution pour comprendre

comment sauver l’avenir. Et pour cela, elle a choisi un lieu unique, où

le passé, le présent et l’avenir se rencontrent : la Grande Galerie de

l’Évolution.

Du calmar géant aux singes, de l’éléphant

aux insectes, en passant par les espèces disparues, chaque spécimen

devient un indice. Une preuve. Une leçon. Lila vous entraîne dans une

déambulation contée où l’observation, la science et le récit

s’entrelacent pour révéler les secrets du vivant.

Le monde dans une galerie

Entre suspense et connaissances

scientifiques, cette visite contée vous invite à regarder le monde

autrement, à percer les mystères inouïs du monde marin et terrestre, et à

découvrir ce que l’évolution peut encore nous apprendre.

Et si le futur de la planète dépendait de

ce que vous apprendrez aujourd’hui ? Le compte à rebours a commencé.

Prêts à suivre Lila ?

NOUVEAU: Elle vient du futur. Vous explorez le passé. Ensemble à la Grande Galerie de l’Evolution, vous pourriez sauver l’avenir. Prêt à participer à une visite guidée contée entre enquête et découverte scientifique ?

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 16h30

Le dimanche 28 juin 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 17h00

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h00

payant

Adulte27,5 €

Réduit25 €

–18 ans22,5 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:30:00+02:00

Grande galerie de l’évolution 36 rue geoffroy saint hilaire 75005 Paris



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