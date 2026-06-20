Voyage extraordinaire à la Galerie de l’Évolution Grande galerie de l’évolution Paris
Voyage extraordinaire à la Galerie de l’Évolution Grande galerie de l’évolution Paris samedi 20 juin 2026.
Cette visite est proposée à titre exceptionnel, et ne relève pas d’une programmation régulière.
Une mission : sauver le monde
Lila a une mission aussi secrète
qu’essentielle : remonter aux origines de l’évolution pour comprendre
comment sauver l’avenir. Et pour cela, elle a choisi un lieu unique, où
le passé, le présent et l’avenir se rencontrent : la Grande Galerie de
l’Évolution.
Du calmar géant aux singes, de l’éléphant
aux insectes, en passant par les espèces disparues, chaque spécimen
devient un indice. Une preuve. Une leçon. Lila vous entraîne dans une
déambulation contée où l’observation, la science et le récit
s’entrelacent pour révéler les secrets du vivant.
Le monde dans une galerie
Entre suspense et connaissances
scientifiques, cette visite contée vous invite à regarder le monde
autrement, à percer les mystères inouïs du monde marin et terrestre, et à
découvrir ce que l’évolution peut encore nous apprendre.
Et si le futur de la planète dépendait de
ce que vous apprendrez aujourd’hui ? Le compte à rebours a commencé.
Prêts à suivre Lila ?
NOUVEAU: Elle vient du futur. Vous explorez le passé. Ensemble à la Grande Galerie de l’Evolution, vous pourriez sauver l’avenir. Prêt à participer à une visite guidée contée entre enquête et découverte scientifique ?
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 16h30
Le dimanche 28 juin 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
payant
- Adulte27,5 €
- Réduit25 €
- –18 ans22,5 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:30:00+02:00
Grande galerie de l’évolution 36 rue geoffroy saint hilaire 75005 Paris
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