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Voyage musical au musée Musée Courbet Ornans

Voyage musical au musée Musée Courbet Ornans samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Courbet

Adresse : 1 Place Robert Fernier

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Ornans

Voyage musical au musée

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Les deux musiciens fêtent leurs vingt ans de complicité musicale. De Paganini à Tchaïkovski, en passant par les musiques des Balkans ou la musique baroque, ce duo à 10 cordes proposera un moment d’intimité au cœur des chefs d’œuvre du musée. Un moment de dialogue entre les vibrations des couleurs et celles des sons. Avec Marc Togonal, violoniste, et David Demange, guitariste.   .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  musee.courbet@doubs.fr

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English : Voyage musical au musée

L’événement Voyage musical au musée Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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