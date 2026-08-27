Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle de l’hôpital Lariboisière Paris
dimanche 27 septembre 2026 · Chapelle de l'hôpital Lariboisière · Paris
Informations pratiques
Une mise en regard de Lieder et mélodies de Franz Schubert et Claude Debussy, compositeurs « frères opposés ».
Propose un voyage sensible à travers les siècles, les langues et la découverte d’un répertoire de toute beauté.
La relation entre la musique et les poèmes choisis est au fondement du concert.
Mise en regard de Lieder et mélodies de Schubert et Debussy. Ensemble Jeux d’ambre. Paul Beynet piano, Bénédicte Barriquand mezzo.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h00 à 17h15
payant
Libre participation aux frais.
Montant conseillé tarif plein 20€, tarif réduit 10€. Minimum 5€.
Sur place, pas de paiement en CB.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:15:00+02:00
Chapelle de l’hôpital Lariboisière 2, rue Ambroise Paré 75010 Metro Saint-Placide ou RennesParis
https://www.ensemblejeuxdambre.com/ +33746294305 ensemblejeuxd-ambre@orange.fr
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