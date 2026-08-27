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Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle de l’hôpital Lariboisière Paris

dimanche 27 septembre 2026 · Chapelle de l'hôpital Lariboisière · Paris

Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle de l’hôpital Lariboisière Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'hôpital Lariboisière
Adresse
2, rue Ambroise Paré
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Libre participation aux frais. </p><p class="text">Montant conseillé tarif plein 20€, tarif réduit 10€. Minimum 5€.</p><p class="text"> Sur place, pas de paiement en CB.</p>

Une mise en regard de Lieder et mélodies de Franz Schubert et Claude Debussy, compositeurs « frères opposés ».

Propose un voyage sensible à travers les siècles, les langues et la découverte d’un répertoire de toute beauté.

La relation entre la musique et les poèmes choisis est au fondement du concert.

Mise en regard de Lieder et mélodies de Schubert et Debussy. Ensemble Jeux d’ambre. Paul Beynet piano, Bénédicte Barriquand mezzo.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h00 à 17h15
payant

Libre participation aux frais.

Montant conseillé tarif plein 20€, tarif réduit 10€. Minimum 5€.

Sur place, pas de paiement en CB.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:15:00+02:00

Chapelle de l’hôpital Lariboisière 2, rue Ambroise Paré  75010 Metro Saint-Placide ou RennesParis
https://www.ensemblejeuxdambre.com/ +33746294305 ensemblejeuxd-ambre@orange.fr


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