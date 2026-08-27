Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle de l’hôpital Lariboisière Paris

Informations pratiques

Une mise en regard de Lieder et mélodies de Franz Schubert et Claude Debussy, compositeurs « frères opposés ».

Propose un voyage sensible à travers les siècles, les langues et la découverte d’un répertoire de toute beauté.

La relation entre la musique et les poèmes choisis est au fondement du concert.

Mise en regard de Lieder et mélodies de Schubert et Debussy. Ensemble Jeux d’ambre. Paul Beynet piano, Bénédicte Barriquand mezzo.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h15

payant

Libre participation aux frais.

Montant conseillé tarif plein 20€, tarif réduit 10€. Minimum 5€.

Sur place, pas de paiement en CB.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:15:00+02:00

Chapelle de l’hôpital Lariboisière 2, rue Ambroise Paré 75010 Metro Saint-Placide ou RennesParis

https://www.ensemblejeuxdambre.com/ +33746294305 ensemblejeuxd-ambre@orange.fr



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