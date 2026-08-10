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Voyage musical Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Voyage musical Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Voyage musical

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24 2026-11-14 2026-11-27

Autour du jazz et des musiques apparentées.

Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  contact@perigueux.fr

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English : Voyage musical

L’événement Voyage musical Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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