Voyage musical Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Voyage musical

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24 2026-11-14 2026-11-27

Autour du jazz et des musiques apparentées.

Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

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English : Voyage musical

L’événement Voyage musical Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux