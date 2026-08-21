Voyage photographique dans le temps, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Voyage photographique dans le temps Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Caudéran, avant ! ».
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour d’un goûter convivial, projection sur grand écran des photos comparées du Caudéran d’avant et d’ aujourd’hui.
Archives de Bordeaux Métropole
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