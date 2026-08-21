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Voyage photographique dans le temps, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Voyage photographique dans le temps, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Voyage photographique dans le temps Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Caudéran, avant ! ».

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour d’un goûter convivial, projection sur grand écran des photos comparées du Caudéran d’avant et d’ aujourd’hui.

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