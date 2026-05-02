Voyage Spectacle lyrique pour mezzo et quatuor à cordes Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche
Voyage Spectacle lyrique pour mezzo et quatuor à cordes Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche samedi 5 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Voyage Spectacle lyrique pour mezzo et quatuor à cordes
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Second rendez-vous musical du festival, Voyage invite le public à embarquer pour une traversée musicale autour de la Méditerranée, guidée par la voix expressive d’une mezzo-soprano et les couleurs d’un quatuor à cordes.
Inspiré par l’orientalisme français de la fin du XIXᵉ siècle et du début du XXᵉ siècle, ce spectacle propose un itinéraire musical sur les traces de compositeurs voyageurs tels que Pauline Viardot, Mel Bonis et Jean Cras. La voix et les cordes y évoquent paysages lointains, ports imaginaires et souvenirs de voyage, dans une atmosphère élégante et évocatrice.
Avec
Emmanuelle Guillier, mezzo-soprano
Anna Simerey, violon
Caroline Lamboley, alto
Sébastien Robert, violoncelle et orchestrations
Baptiste Masson, contrebasse
Création lumière Emmanuelle Guillier
Création Une Grange à Fondremand
Un moment musical raffiné invitant à un voyage imaginaire au cœur des paysages sonores méditerranéens. .
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr
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English : Voyage Spectacle lyrique pour mezzo et quatuor à cordes
L’événement Voyage Spectacle lyrique pour mezzo et quatuor à cordes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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