Voyage tropical et désertique, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Voyage tropical et désertique 1 – 22 août, certains samedis Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T14:00:00+02:00 – 2026-08-01T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T15:00:00+02:00

Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants :

La serre tropicale, humide et luxuriante, aux plantes aux feuilles géantes, épices et fruits exotiques.

La serre aride, sèche et ensoleillée, peuplée de cactus, euphorbes et plantes aux

formes surprenantes.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants

CJB