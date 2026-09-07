VOYAGE, Voyages, Espace Malraux, Châteaudun

Informations pratiques

VOYAGE, Voyages Vendredi 20 novembre, 15h00 Espace Malraux Eure-et-Loir

Tarif individuel 30€, groupes (+ de 10 pers) 27€

(frais de location en supplément)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présentent

« VOYAGE, Voyages », une comédie musicale à la fois tendre et mordante, dans la lignée des grandes comédies de boulevard.

Un rythme effréné, des dialogues ciselés, des situations explosives, le tout porté par des chansons que vous connaissez tous.

Pour la petite histoire, plusieurs membres d’une même famille, qui ne se sont pas vus depuis des années, se retrouvent dans un compartiment de train par hasard… ou presque. Très vite, on découvre qu’ils ont été réunis par leur tante quasi centenaire.

Entre quiproquos, révélations, numéros chantés et règlements de comptes absurdes, chacun soupçonne l’autre d’être là pour de mauvaises raisons.

En route, le voyage commence maintenant !

2h de spectacle avec entracte

Spectacles à 15h00

Tarif individuel 30€, groupes (+ de 10 pers) 27€

(frais de location en supplément)

Réservations : Arc en Ciel Productions 03 22 60 89 03

ou sur Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent (frais de location en supplément)

https://www.compagnietrabucco.com/billetterie

Espace Malraux 79 Rue de Varize 28200 Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagnietrabucco.com/billetterie »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 60 89 03 »}] [{« link »: « https://www.compagnietrabucco.com/billetterie »}]

« VOYAGE, Voyages », une comédie musicale à la fois tendre et mordante, dans la lignée des grandes comédies de boulevard. spectacle comédie musicale

arc en ciel productions