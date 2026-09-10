Informations pratiques

Voyagez au cœur des monuments grâce à la réalité virtuelle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 16 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Une découverte de monuments nationaux sous un angle inédit grâce à un casque VR !

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



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