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AGENDA · Rennes

Voyagez au cœur des monuments grâce à la réalité virtuelle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Champs-Manceaux
Adresse
Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Voyagez au cœur des monuments grâce à la réalité virtuelle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 16 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Une découverte de monuments nationaux sous un angle inédit grâce à un casque VR !
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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