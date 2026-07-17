Voyagez dans l’Histoire de la rue de l’Indépendance américaine à travers une exposition d’archives et de pièces de fouilles au sein du Grand commun, Rue de l’Indépendance américaine, Versailles

Informations pratiques

Voyagez dans l’Histoire de la rue de l’Indépendance américaine à travers une exposition d’archives et de pièces de fouilles au sein du Grand commun 19 et 20 septembre Rue de l’Indépendance américaine Yvelines

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles vous invite à découvrir les bâtiments historiques de la rue de l’Indépendance américaine à Versailles.

Le Grand commun, le Vestibule de la salle du Congrès, la cour des Bouches, la cour de Monsieur mais aussi l’Hôtel de la guerre et la Bibliothèque municipale Choiseul vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Au sein du Grand commun, une exposition d’archives photographiques et de fouilles archéologiques vous présente l’histoire du lieu et plus largement celle de la rue.

Rue de l’Indépendance américaine 1 rue de l’Indépendance américaine, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Exposition

Carte postale – Versailles – Hôpital militaire © Archives du château de Versailles