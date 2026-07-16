Voyagez dans l’Histoire franco-américaine à travers l’ouverture exceptionnelle des sites historiques de la rue de l’Indépendance américaine., Rue de l’Indépendance américaine, Versailles

Informations pratiques

Voyagez dans l’Histoire franco-américaine à travers l’ouverture exceptionnelle des sites historiques de la rue de l’Indépendance américaine. 19 et 20 septembre Rue de l’Indépendance américaine Yvelines

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles vous invite à découvrir les bâtiments historiques de la rue de l’Indépendance américaine à Versailles.

Le Grand commun, le Vestibule de la salle du Congrès, la cour des Bouches, la cour de Monsieur mais aussi l’Hôtel de la guerre et la Bibliothèque municipale Choiseul vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

A l’issue de votre parcours, vous pouvez accéder au Potager du roi en passant par la Pièce d’eau des Suisses.

A l’intérieur du château de Versailles, prolongez votre visite devant le tableau du Siège de Yorktown d’Auguste Couder dans la galerie des Batailles et dans les appartements du Capitaine des Gardes réaménagés à l’occasion des 250 ans de l’indépendance américaine. Des étudiants vous y attendent.

Rue de l’Indépendance américaine 1 rue de l’Indépendance américaine, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Visite libre

Carte postale – Versailles – Hôpital militaire © Archives du château de Versailles