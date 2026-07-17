Voyagez dans l’Histoire franco-américaine de la rue de l’Indépendance américaine à travers un jeu de piste en ligne, Rue de l’Indépendance américaine, Versailles

Informations pratiques

Voyagez dans l’Histoire franco-américaine de la rue de l’Indépendance américaine à travers un jeu de piste en ligne 19 et 20 septembre Rue de l’Indépendance américaine Yvelines

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles vous invite à découvrir les bâtiments historiques de la rue de l’Indépendance américaine à Versailles.

Le Grand commun, le Vestibule de la salle du Congrès, la cour des Bouches, la cour de Monsieur mais aussi l’Hôtel de la guerre et la Bibliothèque municipale Choiseul vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Un jeu de piste en ligne gratuit vous invite à parcourir la rue en reconstituant un carnet abandonné dont plusieurs pages sont manquantes.

Rue de l’Indépendance américaine 1 rue de l’Indépendance américaine, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France https://www.chateauversailles.fr/

Jeu de piste en ligne

Carte postale – Versailles – Hôpital militaire © Archives du château de Versailles