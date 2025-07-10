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VTT Circuit d’obstacles, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

mardi 7 juillet 2026 · Rue Aliénor d'Aquitaine - · Châtellerault

VTT Circuit d’obstacles, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
16:40:00
Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

VTT Circuit d’obstacles, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:40:00
fin : 2026-08-09 17:10:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Prêt de VTT pour réaliser un parcours d’obstacles.
Ouvert du mardi au dimanche.
Groupe de 6 personnes maximum sur des créneaux de 30 minutes.
Inscription en ligne.
Conditions d’accès à partir de 10 ans.
Tenue de sport obligatoire: manches longues, pantalon, chaussures fermées.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : VTT Circuit d’obstacles, réservation en ligne

L’événement VTT Circuit d’obstacles, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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